Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sarà come sempre coadiuvato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e dalla portavoce del sentiment social Giulia Salemi.

Sono sei i vipponi al televoto: Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Uno di loro dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia.

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli rischiano grosso

Stando ai sondaggi sul web, i due concorrenti che rischiano di più sono Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. L’attrice romana e l’ex calciatore hanno totalizzato rispettivamente l’11 e il 10 per cento delle preferenze. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, saranno proprio loro due i vipponi che si giocheranno in un serratissimo testa a testa la permanenza nel loft di Cinecittà.

Può dormire sonni tranquilli, invece, Nikita Pelizon, che risulta essere la più votata con il 26 per cento delle preferenze. Alle spalle dell’influencer triestina ci sono Sarah Altobello (19%), Daniele Dal Moro (18%) e Antonino Spinalbese (16%).

Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, lunedì 20 febbraio, per scoprire chi dovrà abbandonare per sempre la Casa.