Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il momento per la resa dei conti tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. In seguito agli scontri di sabato scorso, il rapporto tra il volto di Forum e gli “spartani” sembra compromesso. Infatti, dopo aver detto la sua sull’accesa lite tra Luca Onestini e Oriana Marzoli, opposti a Martina Nasoni e Matteo Diamante, Donnamaria è stato invitato ad allontanarsi dal cortiletto dalla modella venezuelana.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria

I due si ritrovano a parlare dell’accaduto: se da una parte la “reina” spiega di aver reagito male perché si è sentita criticata in un momento delicato in cui avrebbe avuto bisogno di supporto da parte di un amico, dall’altro Edoardo ribadisce di essere rimasto male per i modi in cui è stato trattato e per il fatto che nessuno, nelle ore successive, sia andato da lui con una parola di scuse o di conforto.

“Non ti ho insultato, ti ho detto ‘vattene’ perché non mi stavi capendo in una situazione in cui stavo piangendo e tutti gli altri mi stavano aiutando”, dice Oriana spiegando le sue ragioni. Donnamaria, invece, ammette di aver sbagliato a dire la sua in quel momento, ma ribadisce la sua opinione sull’accaduto: “E’ stata una scena pietosa”.

Gli "spartani" contro Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi prova a fare da mediatore tra i due e invita l’amico a comprendere la reazione che Oriana ha avuto in quel momento. “Io mi auguro che tu non abbia pensato neanche per un secondo che qualcuno di noi non ti volesse”, interviene Nicole Murgia. “Possiamo dire che è stata un’incomprensione e la facciamo finita?”, chiede Tavassi, rassicurando Edoardo sull’importanza che ha per tutti l’amicizia con lui.

Gli “spartani” continuano a ragionare sul fraintendimento che li ha portati inevitabilmente ad allontanarsi, e Tavassi, approfittando del confronto, ammette di aver pensato che Donnamaria non si fosse più avvicinato a loro per evitare una reazione negativa da parte di Antonella Fiordelisi. “Antonella non c’entra niente, non sono venuto in cortiletto perché ci ero rimasto male e non mi andava”, spiega Edoardo.

Giaele De Donà, Oriana, Tavassi e la Murgia spiegano di nom aver provato ad avvicinarsi a lui per evitare di dover litigare con Antonella. Ma ancora una volta, in risposta alle critiche dei suoi compagni, e pur ammettendo che i loro siano timori giustificati, Donnamaria ribadisce l’estraneità della Fiordelisi a questa situazione.

I punti di vista sono divergenti, e sia Oriana che Edoardo pensano di avere le giuste ragioni per ritenersi offesi dal comportamento dell’altro.