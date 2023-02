Guendalina Tavassi is on fire! La sorella di Edoardo è entrata a gamba tesa sul Grande Fratello Vip al termine di una puntata, quella di ieri sera, ricca di tensione a causa dei comportamenti poco edificanti di cui si sono resi protagonisti negli ultimi giorni alcuni vipponi.

Ai concorrenti è stata inflitta una punizione che riguarda il dimezzamento del budget del 50 per cento per due settimane. Guendalina Tavassi, al riguardo, ha avuto uno spunto particolarmente critico nei confronti del programma, e ha indirizzato delle pesantissime accuse ai vertici del reality.

Per farlo si è affidata ai social. In una story condivisa su Instagram ha fatto presente alcuni punti che secondo lei andrebbero rispettati, e ha lanciato una stoccata ad Alfonso Signorini e agli autori.

Guendalina Tavassi contro il Gf Vip

“Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo e pieno di emozioni, come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servono le liti per essere protagonisti! Se volete un altro GF iniziate a cambiare voi!”.

Come reagirà Alfonso Signorini alle accuse mosse dalla sorella di Edoardo Tavassi? Lo scopriremo nella puntata di giovedì 23 febbraio.