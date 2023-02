Nella Casa del Grande Fratello Vip, pochi istanti dopo l’ennesimo scontro con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi corre da Antonino Spinalbese e, pur consapevole che la cosa darà molto fastidio al fidanzato, ci tiene a raccontare all’hairstylist l’accaduto e ribadire quanto tiene alla sua amicizia.

Antonella e il rapporto con Antonino

“Noi ci siamo conosciuti, non ci siamo trovati e non abbia legato da subito. Dopo svariate settimane ci siamo trovati, abbiamo iniziato a scherzare e mi hai capite e ci siamo voluti molto bene. Mi sono allontanata da te non perché non ti voglio bene”, spiega l’influencer campana, spiegando ad Antonino di aver preso le distanze da lui solo ed esclusivamente per accontentare una richiesta di Edoardo.

Raccontando della sua discussione appena terminata, Antonella si lamenta del fatto che Donnamaria non sia disposto a fare altrettanto con Micol e, al contrario, non fa che difendere la sua amicizia con lei a tutti i costi. “Io vorrei essere trattata allo stesso modo da lui, essere libera di stare con chi voglio”, dice la vippona, lamentandosi delle pretese secondo lei ingiuste di Edoardo.

Antonella contro l'amicizia tra Micol e Edoardo

“Io e te non siamo mai stati insieme, non è mai successo nulla”, Antonella, sottolineando che al contrario Micol e Edoardo hanno dei trascorsi sentimentale. “In un rapporto tra due fidanzati quando metti dei paletti vuol dire che non c’è fiducia”, interviene Antonino, invitando la Fiordelisi a non cercare a tutti i costi lo scontro e a non lasciare che le incomprensioni dentro la Casa logorino costantemente la loro relazione. “Così non vi avvicinerete mai, anzi vi allontanerete e basta”. “Se tu pensi di aver fatto dei passi verso di lui, continua a farlo”, continua l’ex di Belén Rodriguez, consigliando ad Antonella di preoccuparsi del loro futuro quando sarà il caso. Ora come ora, dovrebbero soltanto vivere la loro relazione con la giusta serenità: “Godetevi il vostro rapporto”.

Ma nonostante i consigli di Antonino, Antonella resta ferma sulla sua posizione e continua a lamentarsi del comportamento di Edoardo. “Il problema siete voi due”, commenta Spinalbese, evidenziando la mancanza di fiducia reciproca e di maturità tra Antonella e Edoardo che non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda.

Ma come avrà preso Edoardo Donnamaria il fatto che Anrtonella Fiodelisi sia corsa da Antonino Spinalbese per avere un confronto con lui? Ve lo diciamo noi, anche se già lo sapete: malissimo!