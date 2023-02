Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Sarah Altobello è stata eliminata. Una volta arrivata in studio, la showgirl pugliese ha trovato il biglietto di ritorno che le ha permesso di rientrare nel loft di Cinecittà.

Sarah Altobello rientra in Casa. La reazione di Micol Incorvaia

Un ingresso sopra le righe quello della vippona, che ha iniziato a saltellare e cantare sotto l’occhio attento dei coinquilini in quel momento freezati. Non appena il Grande Fratello li ha “scongelati” tutto, o quasi, hanno festeggiato il ritorno di Sarah. Micol Incorvaia, ad esempio, ha preferito restarsene in disparte.

Alfonso Signorini ha chiesto alla sorella di Clizia il perché della sua gelida reazione. La Altobello ha sottolineato come evidentemente la coinquilina non abbia gradito il suo ritorno nella Casa, ma Micol ha risposto: “In realtà non ho questo grandissimo rapporto con Sarah da mettermi a festeggiare adesso. Amore, ho applaudito il tuo ingresso, che devo stenderti il tappeto rosso? Ma che vuole?”, ha detto infastidita la Incorvaia. Dallo studio è arrivata anche una frecciatina da parte di Patrizia Rossetti: “In tanti non hanno applaudito Sarah, ma l’avete fatto per molto meno, anche quando qualcuno usciva”.

Volano stracci tra Sarah Altobello e Micol Incorvaia

Terminata la puntata, Sarah Altobello e Micol Incorvaia hanno avuto un’accesissima discussione (video in basso). In seguito, Micol ha raggiunto il quartier generale degli “Spartani”, ovvero il cortiletto, dove è tornata sull’argomento. La fidanzata di Tavassi non comprende per quale motivo, dopo i dissapori avuti dalla Altobello con Nikita Pelizon, ora le due trascorrano le giornate insieme.

C’è da specificare che Sarah ha deciso di metterci una pietra sopra e andare oltre, discorso che, però, non convince Micol, la quale ha precisato che è sua intenzione chiudere i ponti con la Altobello.