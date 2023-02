Continuano gli alti e bassi nella tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer campana ci è rimasta male quando, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 20 febbraio, il fidanzato ha difeso gli “Spartani” e ha indicato anche Micol Incorvaia, sua ex fiamma, come la persona che gli è stata più vicina nella vita.

Nuovo scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella non ha preso bene quando detto da Edoardo in diretta. E’ infatti parsa immediatamente infastidita e ha invitato il fidanzato a non toccarla. A quel punto Donnamaria si è spazientito a sua volta: “Poi ti chiedi perché loro piacciono e tu no. In ogni puntata, appena puoi, mi butti mer** addosso. Pure ora, hai detto che ti ho chiesto di allontanarti da Antonino, stai parlando di quattro mesi fa. Sono quattro mesi che non ti dico una parola. Il problema è che ho detto che Micol è una mia amica”. La Fiordelisi si è difesa, ribadendo ancora una volta che gli amici di Edoardo stanno provando in tutti i modi a farli lasciare: “Io non mi sono mai permessa di giudicare gli altri, di far lasciare una coppia e non ho mai detto cattiverie alle spalle di questi due (Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ndr)”. Ma le sue parole hanno infastidito ulteriormente Donnamaria: “Prenditela con me. Tu stai fuori. Ogni puntata hai l'occasione per non fare una figura di m*rda e la fai puntualmente. È una cosa incredibile. È matematica. Fai tutto da sola”.

Antonella in lacrime: "Fatemi incontrare la mia famiglia"

A quel punto Antonella è scoppiata in lacrime e ha chiesto agli autori di poter incontrare la sua famiglia: “Visto che tutti quanti hanno le sorprese, vorrei mio padre o mia madre, per favore. Tutti ricevono tantissime sorprese e io non vedo nessuno da ottobre. Per favore, sono qui da cinque mesi a sopportarne di tutti i colori”.

Sbollita la rabbia del momento, Antonella Fiordelisi ha provato ad avere un chiarimento con Edoardo Donnamaria. “Se dobbiamo parlare, proviamo a farlo in maniera matura”, ha detto il volto di Forum. “Certo, puoi fare quello che vuoi e così farò anche io”, ha sentenziato la vippona. “Così duriamo cinque minuti. Fidati. Con il presupposto ‘Tu fai quello che ti pare e lo faccio anche io’, che è una provocazione, duriamo cinque minuti. Smettila di attaccarmi appena puoi”. Poi la Fiordelisi ha smorzato la tensione: “Amore, ma io non voglio litigare, dammi un abbraccio”.