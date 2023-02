Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 20 febbraio, gli “Spartani” si riuniscono nel loro quartiere generale, ovvero il cortiletto, e si scambiano le prime sensazioni e opinioni avute durante la diretta.

Sia Giaele De Donà che Oriana Marzoli sono stupite dal comportamento di Sarah Alttobello. Non credevano, infatti, che ci fosse del risentimento nei loro confronti. Poi il discorso vira su Nikita Pelizon, acerrima nemica degli “Spartani”. Giaele riferisce quanto accaduto durante le Nomination: l’influencer triestina, infatti, ha detto di aver rivalutato Antonino Spinalbese, suo nemico da sempre. Questo improvviso cambio di prospettiva alimenta i loro dubbi.

Oriana Marzoli accusa Nikita Pelizon

“Non ha memoria, ma la memoria per mentire ce l’ha”, tuona Oriana. Anche Onestini non crede più a Nikita e tutti concordano nel ritenere i suoi comportamenti ambigui. Più tardi in cortiletto arriva anche Micol Incorvaia, la quale dice di non capire più la Altobello. Secondo la sorella di Clizia, infatti, la pugliese passa intere giornate in compagnia della Pelizon, nonostante abbiano avuto dei diverbi, e poi se la prende con loro per alcune opinioni espresse.

Micol è certa di non averle mai detto nulla di grave, semplicemente sostiene che Sarah sia restia a prendere una posizione netta all’interno della Casa. “Per me ha chiuso”, dice la Incorvaia, poco intenzionata a chiarire con la coinquilina. Nonostante non siano grandi amiche, la fidanzata di Tavassi ha sempre trovato la Altobello piacevole, ma dopo il comportamento poco carino tenuto da quest’ultima durante la serata, preferisce tagliare ogni rapporto.