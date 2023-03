Can Yaman sarà il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi? E’ questa la domanda che i tantissimi fan italiani dell’attore turco si pongono nelle ultime settimane dopo che sono trapelate alcune indiscrezioni al riguardo.

Infatti, si parla sempre con maggiore insistenza di un coinvolgimento del divo nella prossima edizione del celebrity survivor condotto da Ilary Blasi, che approderà su Canale 5 dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista per il 3 aprile.

Stando ad alcuni rumor riportati da diverse riviste, l’intenzione della conduttrice sarebbe quella di voler al suo fianco Can Yaman, in particolare nei panni di inviato in Honduras. Per Ilary e il programma stesso sarebbe un vero e proprio colpaccio, specie se si considera che l’attore turco è amatissimo nel nostro Paese e ha un enorme seguito.

Il primo ciak della secondda stagione di Viola come il mare

Fin dal primo momento, però, si era parlato del fatto che si trattasse di una trattativa decisamente complicata per svariate ragioni. Benché Can Yaman abbia terminato, dopo oltre cinque mesi trascorsi in Ungheria, il suo impegno sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, prima dell’estate dovrà fare rientro in Italia per il primo ciak della seconda stagione di Viola come il mare. Circostanza, questa, che non gli consentirebbe in alcun modo di affiancare Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi.

Can Yaman dice "no" a L'Isola dei Famosi

Si tratta, evidentemente, di un’idea suggestiva, che avrebbe rappresentato senza alcun dubbio un enorme plus per programma di Canale 5, soprattutto in virtù dell’enorme popolarità di Can Yaman. Ma, di fatto, le ultimissime indiscrezioni rivelano che la trattativa per portare il divo turco a L’Isola dei Famosi sarebbe definitivamente sfumata. E di certo non rappresenta una sorpresa.

Filippo Bisciglia inviato in Honduras?

A questo punto viene da chiedersi chi sarà il nuovo inviato in Honduras. In un primo momento si era fatto il nome di Paolo Ciavarro, ex vippone e compagno di Clizia Incorvaia, ma nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Filippo Bisciglia. A spifferare lo scoop è Dagospia. Al momento, però, pare che la trattativa non sia ancora conclusa. Inoltre questa estate dovrebbe tornare anche Temptation Island e Bisciglia è il vero padrone di casa. E poi Filippo, se venisse scelto nel cast de L'Isola, si ritroverebbe nel programma la compagna Pamela Camassa, che sarebbe stata scelta dagli autori come naufraga.