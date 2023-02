Uomini e Donne e Amici non andranno in onda per l’intera durata di questa settimana. Il blocco dei due programmi di Maria De Filippi è stato imposto fino a venerdì 3 marzo: gli show dovrebbero riprendere regolarmente a partire da lunedì 6 marzo.

I palinsesti di Canale 5 sono stati stravolti dalla morte di Maurizio Costano, e doverosamente modificati come forma di rispetto. Al posto di Uomini e Donne e Amici andranno in onda replica di Buongiorno mamma, alcuni film ed episodi aggiunti della soap Terra Amara. Si tratta di un modo per sostenere i palinsesti del day time (nella fascia oraria 14,55-16,20) rimasti orfani dei programmi condotti da Maria De Filippi.

Per quanto riguarda C’è posta per te, invece, non si sa ancora cosa ne sarà della puntata prevista per sabato 4 marzo. E’ ancora troppo presto per poter dire se il people show in onda su Canale 5 verrà sostituito, così come accaduto lo scorso sabato con uno speciale dedicato a Maurizio Costanzo, o se si deciderà di rispettare il palinsesto.

I funerali del giornalista e conduttore, che si sono svolto nella giornata di lunedì 27 febbraio, sono stati seguiti da più di 6,5 milioni di telespettatori cumulativi tra Rai e Mediaset, con Canale 5 che ha preso il sopravvento sugli ascolti grazie alla diretta fiume di Verissimo condotta da Silvia Toffanin.