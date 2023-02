Ieri, 26 febbraio, Demet Ozdemir ha compiuto 31 anni.

L’attrice turca, famosissima in Italia per aver interpretato, insieme a Can Yaman la serie tv DayDreamer – Le Ali del sogno, ha voluto ringraziare, attraverso un lungo post su Instagram, ii fan che hanno risposto al suo appello a favore dei terremotati in Turchia.

Il post di Demet Ozdemir su Instagram

“Ieri è stato il mio compleanno – scrive Demet -. Vorrei ringraziare tutti i miei fan che hanno risposto alla chiamata che abbiamo fatto in occasione del mio compleanno con la ‘Mappa dei bisogni’, e hanno contribuito a raggiungere l'importo totale della donazione in breve tempo. Il modo che ci si addice di più per affrontare questo dolore è la solidarietà. Grazie mille per aver reso il mio compleanno così significativo con le vostre donazioni”.

Demet Ozdemir è stata, insieme ad altre personalità turche tra cui Can Yaman, la promotrice di una campagna di beneficienza a favore delle popolazioni duramente colpite dal terremoto.

La bellissima attrice ha poi aggiunto: “Abbiamo tutti lo stesso fardello nel cuore. Mentre milioni di persone che hanno perso la casa, il lavoro, il quartiere e i propri cari stavano cercando di ricostruire la propria vita, noi abbiamo cercato di restare uniti e cooperare. Il dolore siamo tutti noi, abbiamo ancora molta strada da fare...”.

La sensibilità di Demet è stata molto apprezzata non solo dalle fan turchi ma anche da quelle italiane, sempre disponibili ogni qualvolta che la protagonista di DayDreamer lancia un appello.

La vicinanza dei suoi fan, anche italiani

Mirella, fan di Demet, ha risposto al post dell’attrice turca con un messaggio molto bello: “Bella fuori ma soprattutto bellissima dentro, sei una ragazza forte e sensibile, questo brutto periodo passerà anche se lascerà un segno indelebile. Ti amiamo tantissimo, un abbraccio affettuoso carissima e tantissimi affettuosi auguri per il tuo compleanno”.

E’ uno dei tanti messaggi che Demet Ozdemir ha ricevuto dai fan italiani. E questa è la dimostrazione che nonostante sia trascorso qualche anno dall’ultimo episodio della serie tv DayDreamer, andata in onda in Italia su Canale 5, Demet è rimasta nel cuore dei suoi fan, che l’adorano e la seguono instancabilmente sui social.