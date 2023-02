Can Yaman e Demet Özdemir uniti per aiutare i loro connazionali dopo il sisma in Turchia del 6 febbraio scorso.

Il disastroso terremoto in Turchia e Siria, con decine e decine di migliaia di vittime, ha mobilitato molti personaggi famosi turchi per aiutare i cittadini delle dieci provincie turche colpite dal sisma. La città di Kahramanmaraş, con oltre un milione di abitanti, è stata quasi completamente rasa al suolo.

Demet Özdemir, attrice turca di grande successo, che tornerà sugli schermi con la serie Adim Farah, è tra i nomi che sostengono l’opera di beneficienza a favore delle popolazioni duramente colpite dal sisma.

La bellissima attrice, che utilizza attivamente il suo account sui social media per la condivisione di notizie sul terremoto, ha rilasciato una nuova dichiarazione sul suo account Instagram.

La dichiarazione sui social di Demet Özdemir

"Non abbiamo ancora superato quello che è successo, dalla macerie vengono fuori ancora morti. Invece di pubblicare altri numeri e immagini di violenza, continuiamo a essere pionieri nel sostenere e aiutare. Non dimenticheremo comunque questo grande dolore Continuiamo a sostenere...".

In un suo precedente post, la Özdemir lanciava un appello: "Dobbiamo riunirci il prima possibile e rendere il nostro aiuto permanente. Siamo sempre qui, io sarò sempre qui".

Can Yaman è la raccolta fondi attraverso la sua Associazione

Anche Can Yaman, protagonista insieme a Demet Özdemir della serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, si è attivato sui social pubblicano una post in italiano ed uno in inglese per chiedere supporto alle aziende con cui ha lavorato, e mettendo a disposizione la sua associazione Can Yaman for Children per la raccolta fondi. Lui stesso ha donato 250mila lire turche, pari a 12.250 euro.

“Qualsiasi donazione, anche minima – si legge sul sito camyaman.it - aiuterà Can Yaman for Children a fornire un supporto concreto ad Ahbap – un movimento di cooperazione turca che opera secondo principi di solidarietà, condivisione e appartenenza – a fornire aiuti indispensabili alle persone colpite dal terremoto”.

Ancora una volta i due protagonisti della serie tv DayDreamer, che ha incollato davanti alla tv milioni di telestettatori, hanno colpito i cuori dei loro fan.