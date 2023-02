Lo scandalo “Van gate” che ha visto coinvolti Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia ha devastato Antonella Fiordelisi, tanto che nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio, l’influencer campana ha messo un punto alla storia d’amore con lo speaker radiofonico romano.

Edoardo si scusa con Antonella

Terminata la diretta, dopo essersi sfogato con gli Spartani, Edoardo si è avvicinato ad Antonella: “Prima ti ho chiesto se volevi un abbraccio, ma visto che lo voglio io, perché mi hanno massacrato, me lo puoi dare?”, chiede Donnamaria alla Fiordelisi dopo averla raggiunta in giardino, L’ex schermitrice non riesce a fare altro che piangere e le lacrime non cessano di scendere copiose sul suo volto. Edoardo è dispiaciuto e pentito, e prova più volte ad abbracciare Antonella, che però rifiuta il suo contatto: “Io ti amavo davvero”, afferma la vippona tra un singhiozzo e l’altro. Donnamaria ripercorre quanto accaduto tra di loro, ponendo l’accento su tutti gli sbagli commessi, e intavola le sue scuse: “Ho fatto un errore, questo non può mettere in dubbio i sentimenti che ho per te”. Antonella, però, si è risentita anche del comportamento attuato in puntata da Edoardo, quando ha detto che la fidanzata (anzi, ex fidanzata) ha mantenuto un comportamento falso e da vittima: “Mi hai detto che era già finita da un mese”.

Antonella: "Non ti avvicinare, non ti voglio più"

“Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in crisi da tempo, ma non è finita. Non posso vederti stare così, non avrei voluto farti stare così”, spiega Donnamaria. Ma Antonella, nel suo dolore, afferma diretta: “Non ti voglio più. Hai detto che voglio fare la vittima, tu non mi hai mai capita”. La difesa di Edoardo continua: “Ho detto troppe cose sbagliate, ero in difficoltà”, sottolineando che in quel momento era poco lucido. “A te piace lei, tu sei attratto da lei, l’ho visto come vi siete toccati”, tuona la Fiordelisi riferendosi alle immagini con la Murgia trasmesse in puntata. “Era tutto molto innocente tra me e Nicole, non c’era niente. Ma tu pensi ci sia qualcosa tra me e lei?”, replica lo speaker radiofonico, che proprio non riesce a convincere Antonella.

“Il tradimento non è soltanto andare a letto con qualcuno, per me è anche mancare di rispetto in questo modo, non mi nominare e non ti avvicinare”, sbotta la vippona, la quale dichiara di essere sicura di non voler tornare con Edoardo, anzi. Lo invita a viversi questa esperienza da solo, con i suoi amici e lontano da lei. “Così male il non sono stata per nessuna, forse sono stato innamorato una volta, ma mai in modo così coinvolgente come con te. Io voglio uscire da qui con te. Ti chiedo solo una cosa, non mettere un muro così, facciamo come ha detto Ilenia, stiamo un attimo calmi e poi ritroviamoci”, dice Edoardo. “Fai finta che sono stata eliminata. Non tornerò più con te”, ribadisce ancora una volta la Fiordelisi.

Più tardi, i due si spostano dal giardino, e Antonella raggiunge Nikita Pelizon a letto. Edoardo continua a scusarsi, ma inutilmente, arrivando anche alle lacrime. Nulla vale per far smuovere l’influencer campana. Così, all’alba, si addormentano separati. E questa volta, forse, in maniera definitiva.