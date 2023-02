Quella di ieri, lunedì 27 febbraio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip infuocata. Alfonso Signorini ha aperto la serata con il “Van gate”: cos’è successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia? All’inizio, i diretti interessati non hanno alcuna intenzione di confessare, ma il conduttore li ha incalzati: “Le mani erano a posto?”. Così lo speaker radiofonico, dopo essersi reso conto di non potersi più nascondere, durante una pausa pubblicitaria raggiunge Antonella Fiordelisi e le dice la verità.

Lo scandalo Van gate

Il Grande Fratello ha fatto luce su quando accaduto nel van tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I riflettori erano puntati in particolare sul volto di Forum e l’attrice romana che, pensando di non essere scoperti, hanno avuto un contatto intimo. Il tutto, ovviamente, alle spalle di Antonella Fiordelisi, che era in camera a dormire e ha raccontato: “Ho avuto un incubo quella notte”. “Forse era premonitore”, ha detto Alfonso Signorini.

Donnamaria palpa il seno di Nicole Murgia

Il pubblico e gli altri vipponi si sono chiesti cosa fosse accaduto. “Le mani in che senso?”, ha chiesto Milena Miconi a Nicole. “Le mie protesi”, ha risposto la Murgia. Poi Antonella ha svelato l’arcano: “Edoardo me l’ha confessato, le ha toccato le tette”, e scoppia in un pianto disperato. In studio, Orietta Berti, da sempre fan di Donnamaria, ha provato a sminuire la vicenda: “Che sarà mai?”, mentre Sonia Bruganelli è stata più categorica e, rivolgendosi all’influencer campana, le ha detto: “Basta, chiudi con lui”.

A quel punto, Nicole Murgia ha provato a spiegare cos'era successo: “Parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto, ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle”. Signorini le ha chiesto se fosse pentita di qualcosa, e Nicole ha risposto: “No”. Poi ha chiarito: “Non ho attrazione nei confronti di Edoardo, se per lui è il contrario non lo so”.

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria

Lo scorso giovedì, poco prima di lasciare la Casa, Signorini aveva chiesto ad Antonino Spinalbese se i Donnalisi si amassero: “Non si amano”, aveva risposto l’ormai ex vippone. Il conduttore ha rifatto la stessa domanda all’hairstylist anche ieri sera, e quest’ultimo ha fornito la stessa risposta mentre lo studio era collegato con la Casa. “E’ vero, non mi ama”, ha sentenziato Antonella, sganciando una bomba che ha infuocato il confronto con Edoardo. Mentre i due discutono animatamente in diretta, Signorini ha chiesto ad entrambi: “Ma perché se litigate così, poi in camera vi riappacificate e vi lasciate sempre andare?”, e Antonella ha confessato: “E’ una settimana che non facciamo niente…”. Poi, dopo aver scoperto cosa è successo tra il suo fidanzato e Nicole Murgia, la Fiordelisi ha preso una decisione: “Basta, non posso stare con una persona così. Per me è finita”.