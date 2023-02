Pomeriggio infuocato nella Casa del Grande Fratello Vip. A fare “tremare” le mura del loft di Cinecittà lo scontro tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria.

Mentre in giardino i Persiani trascorrevano alcuni momenti di spensieratezza, in cortiletto si consumava un’accesissima discussione tra due Spartani, scaturita da una battuta pronunciata dallo speaker radiofonico romano. Quest’ultimo, infatti, aveva schernito l’imprenditore veneto sostenendo che lui fosse “il più rosicone della Casa dopo Attilio”. Daniele, che già covava del risentimento per i fatti del “Van gate”, ha dato il via allo scontro.

Daniele Dal Moro demolisce Edoardo Donnamaria

Benché in puntata Alfonso Signorini non abbia voluto rivelare a Dal Moro le frasi pronunciate nei suoi confronti da parte di Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, a quanto pare gli autori lo hanno messo a conoscenza in Confessionale. “Vogliamo ricordare anche di quando ho detto a tutti che non sei un bugiardo?”, tuona l’ex tronista, che poi aggiunge: “Tu quante volte hai speso una parola per me? E allora stai zitto”.

Poi ha proseguito: “Ci sono perfino i video in veranda dove dicevi voglio le clip… Fino a prova contraria quello che si espone per dire tutto sono io, non tu. Quando devi darmi una mano su una cosa obiettivamente giusta… io invece ho preso la parola e l’ho detto, c’è una bella differenza. Sei in leone solo a parole, quando invece c’è da dimostrarlo… Tu in puntata non dici una parola a differenza di quando non ti vedo. Io non spenso nessuna parola per voi, arrangiatevi, siccome non viene apprezzato nemmeno quello. Non mi sono potuto sentire offeso quando hai riso ad una battuta che prendeva in giro me? Ragionare con te, cercare di darti una mano è solo controproducente perché nemmeno ringrazi. Vai a quel paese!”.

Daniele su Edoardo: "Sei un cogl*one. Non ti meriti un ca**o!"

Ecco la replica di Edoardo Donnamaria: "Quindi tu chiudi un’amicizia perché ci sei rimasto male per una battuta? Non c’era da avere una reazione così”. A quel punto Daniele si è scagliato nuovamente contro il volto di Forum: “Ma decidi tu quale sia la reazione giusta? Io mi sento molto più vero di te, che parli male degli altri, te lo garantisco. E’ facile parlare male di una persona quando non c’è. Non c’è niente da fare, sei un cogl*one, te lo garantisco. Primo, non meriti nulla e secondo, quando le persone ti vengono incontro e cercano anche di tutelarti quando potrebbero sbattersene i cogl*oni come hai sempre fatto te, gli ridi pure in faccia. Sai che ti dico? Spero che ti caccino per la merd*ta che hai fatto l’altro giorno, perché te lo meriti. Non meriti veramente un ca**o, tu butti solo m*rda addosso. Siete tutti leoni qua, dopo, però, quando c’è da dare una mano davvero, tutti quanti spariscono”.

Poi l’affondo finale sul “Van gate”: “Vuoi che ti dico cosa mi hanno detto in Confessionale l’altro giorno quando eravate qua? Meglio che ti metti la lingua nel c*lo!”, confermando di fatto che gli autori lo hanno messo a conoscenza delle frasi pronunciate dai suoi coinquilini durante la nottata passata nel van.