Con il passare dei giorni emergono nuovi retroscena choc sul “Van gate” e sul contenuto delle conversazioni dei quattro vipponi coinvolti in quella che Alfonso Signorini ha definito “la lunga notte dei coltelli”.

Van gate al Grande Fratello Vip

Cosa sappiamo fino ad ora. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno staccato il microfono ambientale; Edoardo Donnamaria avrebbe provato a baciare Nicole Murgia, ma lei si sarebbe rifiutata; sarebbero stati usati termini gravissimi e volgari nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare di Daniele Dal Moro. Questo è ciò che emerso, almeno per il momento. Questa sera, infatti, in occasione di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, verranno rivelati ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto quella famosa notte all’interno del van degli Incorvassi.

Daniele furioso con Donnamaria e Tavassi

Nel frattempo, pochissime ore fa, c’è stato un durissimo scontro durante il quale Daniele Dal Moro ha attaccato pesantemente Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. Gli animi si sono immediatamente surriscaldati in seguito ad una battuta dello speaker radiofonico romano, ed evidentemente l’imprenditore veneto covava del risentimento sin da quando Alfonso Signorini, durante il blocco dedicato al “Van gate” nella puntata dello scorso giovedì, gli aveva riferito che i suoi coinquilini avevano speso nei suoi confronti parole gravissime e volgari, e che il Grande Fratello aveva deciso di non rendere gli audio di dominio pubblico per “motivi di decenza”.

Daniele Dal Moro a conoscenza di quanto accaduto nel Van?

Ma a Daniele Dal Moro qualcosa è stato riferito. Infatti, durante il litigio con Donnamaria e Tavassi, rivolgendosi al volto di Forum ha detto: “Vuoi che ti dica cosa mi hanno detto in Confessionale? Meglio che ti metti la lingua nel c*lo!”. L’ex tronista ha mandato a quel paese anche Tavassi, che provava in tutti i modi a prendere le difese dell’amico.

Cos'hanno detto su Daniele Dal Moro

Ma cosa avrebbero potuto riferire gli autori a Dal Moro? Di sicuro una parte del contenuto (se non tutto) delle conversazioni tra i quattro vipponi rinchiusi nel van. Ecco ciò che emerso da alcune indiscrezioni trapelate su Twitter: “Tavassi ha detto ‘Se Oriana fosse un trans se lo farebbe mettere nel c*lo perché è un fr***o di m*rda’. Donnamaria ha aggiunto: ‘Anche un drogato di m*rda!’”. Ci sono anche dei commenti fatti da Donnamaria su Antonella Fiordelisi, ma preferiamo risparmiarveli perché sono di una volgarità estrema.

Ad ogni modo, lo scontro tra Daniele Dal Moro e i Donnavassi sarà senza dubbio motivo di discussione nel corso della puntata di questa sera, che si preannuncia a dir poco infuocata.