Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, fissato alle ore 21,40 su Canale 5, scopriremo come precede la frequentazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

L'amicizia speciale tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

L’ex di Belén Rodriguez è stato eliminato dal reality show durante la puntata dello scorso giovedì. Prima di abbandonare definitivamente la Casa, ha incontrato Ginevra Lamborghini in Cortiletto, ed insieme hanno raggiunto lo studio di Cinecittà dove ad attenderli c’era Alfonso Signorini. Proprio qui, i due ex vipponi si sono scambiati un lungo ed intenso bacio, che ha mandato in estasi i fan della ship, i cosiddetti GinTonic.

Stando ad alcune indiscrezioni, Antonino e Ginevra avrebbero lasciato lo studio insieme, e sempre insieme avrebbero trascorso la notte prima che Spinalbese potesse finalmente riabbracciare sua figlia, che non vedeva da cinque mesi. Il momento è stato immortalato in un tenerissimo video, nel quale si vede la piccola Luna Marì gettarsi tra le braccia del papà e baciarlo. Una scena che ha inevitabilmente commosso i fan dell’hairstylist ligure.

Nel frattempo, nell’attesa di scoprire nuovi retroscena, pare che la frequentazione tra Antonino e Ginevra prosegua a gonfie vele. A rivelarlo è L’Investigatori social ed esperto di gossip Alessandro Rosica: “Ultim’ora GF Vip. Per la gioia dei fan e un po’ meno dei non fan prosegue a gonfie vele l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra”.