La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip ha sancito l’addio definitivo di Antonino Spinalbese alla Casa più spiata d’Italia. L’hairstylist ha infatti perso al televoto contro Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia.

L’ormai ex vippone, dopo ave raggiunto lo studio del reality show, ha sorpreso tutti dando un bacio appassionato a Ginevra Lamborghini, circostanza che potrebbe sancire l’inizio di una relazione tra i due.

In attesa di scoprire in che modo evolverà il rapporto tra l’ex di Belén Rodriguez e l’ereditiera, Antonino Spinalbese ha dedicato il suo primo post social alla donna della sua vita, ovvero la figlia Luna Marì. In un dolcissimo reel condiviso su Instagram, la bimba va incontro al papà felice e sorridente. A corredo del post, Spinalbese ha scritto: “Mi perdoni?”.