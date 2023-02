Un video con protagonista Oriana Marzoli è diventato virale sui social. La “reina” del Grande Fratello Vip, al termine della puntata di ieri, giovedì 23 febbraio, si è riunita con il suo clan, gli Spartani, facendo intendere di avere un piano per le Nomination che tuttavia non è stato compreso dai suoi più fedeli alleati.

Ma facciamo un passo indietro. A causa del “Van-gate”, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sono finiti d’ufficio al televoto per l’eliminazione. Ad unirsi ai quattro “cospiratori” sono stati la stessa Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi e, il prossimo lunedì, uno di loro dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia.

La strategia di Oriana non viene compresa dagli Spartani

Al termine della puntata, la modella venezuelana ha fatto intendere di avere un piano per le Nomination che, suo malgrado, nessuno della “Banda del Cortiletto” ha compreso. La Marzoli, in virtù del fatto che quattro membri degli Spartani erano già al televoto a causa della violazione del regolamento, ha cercato di nominare uno dei vipponi più deboli dei Persiani con l’obiettivo di salvaguardare i suoi compagni. Invece, a finire al televoto, sono state Nikita e Antonella le quali, nonostante abbiano perso gradualmente consensi nelle ultime settimane, restano comunque due delle concorrenti più forti.

“Ma voi non ci arrivate?”, ha chiesto Oriana agli alleati. “Io appena ho visto chi c’era in Nomination… per aiutare. Sto male adesso. Non me la levo dalla testa questa cosa”. A replicare alle parole della Marzoli è stata Nicole Murgia: “Io lunedì esco serena, non è un problema. Se gli altri non l’hanno fatto non ci hanno pensato a quanto pare. Lunedì ovviamente esco io. Uno non deve credere cose che neanche esistono, ma come è normale che sia. Fra tutti esco io, si sa, ma è normale, va bene. Ho capito il discorso che fa Oriana, magari se uno ci ragiona… però va bene”.