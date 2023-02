Nuove tensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 23 febbraio, l’imprenditore veneto e la modella venezuelana hanno avuto l’ennesima discussione.

Nuove incomprensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Dopo alcune incomprensioni, il clima tra gli Oriele sembrava essere più rilassato, ma alcune dichiarazioni e dubbi della “reina” avrebbero fatto innervosire l’ex tronista. Questa notta, Oriana e Daniele si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione. La prima ha confessato di non sentirlo presente e abbastanza coinvolto nei suoi confronti perché, nei giorni scorsi, lui si sarebbe comportato in modo più freddo del solito. Il secondo ha risposto: “Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos'è cambiato in tre giorni?”. “Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene”, ha risposto Oriana.

Dal Moro spiega che nelle ultime due settimane non ha avuto dubbi sulla Marzoli. Non è la quantità del tempo che passano insieme ma la qualità e, secondo lui, sono stati molto bene insieme. Se la venezuelana, invece, ha avuto delle percezioni negative e vuole lasciar perdere, allora lui accetterà la sua decisione perché vuol dire che non sono fatti per stare insieme. “Questo discorso che fai questa sera non mi fa fare un passo versi di te, mi fa fare un passo indietro”, dice Daniele.

La relazione tra Daniele e Oriana ai titoli di coda?

Ma Oriana preferisce buttare fuori tutto quello che ha dentro piuttosto che tacere le sue perplessità. La vippona vorrebbe più leggerezza e sicurezza: se Daniele è così altalenante, forse non è il ragazzo adatto a lei. A quel punto l’ex tronista si rassegna: se per la venezuelana tutto ciò è così rilevante da lasciar perdere, allora vuol dire che la loro relazione non è così importante.

Dopo una lunga discussione, gli Oriele giungono ad una conclusione: se sono incompatibili forse è meglio non proseguire la conoscenza.