La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 23 febbraio, è stata caratterizzata da quello che molti utenti di Twitter hanno definito il “Van-gate”. Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno “cospirato” all’interno del van presente nel loft di Cinecittà e, dopo aver staccato il microfono ambientale (è stato Tavassi a farlo), convinti di non essere ascoltati e ripresi, si sono lasciati andare, tra le altre cose, a rivelazioni e confessioni compromettenti nei confronti di alcuni loro coinquilini.

Esplode il "Van-gate" al Gf Vip

Alfonso Signorini ha teso un tranello ai quattro vipponi dicendogli che c’erano le immagini ma che l’audio era andato perso. Poi li ha “interrogati” singolarmente chiedendo ad ognuno di loro di raccontare la propria versione dei fatti sull’accaduto, e solo alla fine ha rivelato che, al contrario di quanto detto in precedenza, gli audio erano disponibili. Il Grande Fratello ha deciso di far ascoltare due brevi estratti: il primo riguarda Tavassi e Micol che confessano di aver staccato il microfono ambientale presente nel van, il secondo riguarda alcune affermazioni “gravissime” fatte su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Signorini ha sottolineato che lui e gli autori hanno assunto la decisione di non rendere pubblico il contenuto della conversazione dei quattro concorrenti per una questione di "decenza".

Le affermazioni shock di Tavassi su Daniele e Oriana

Ovviamente è tanta la curiosità da parte dei telespettatori, che vorrebbero sapere esattamente cosa si sono detti i quattro vipponi durante quella che Alfonso Signorini ha definito “la notte dei coltelli”. E, a distanza di alcune ore dalla fine della puntata di ieri, qualcosa inizia ad emergere.

L’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, in una Instagram story, ha rivelato, in particolare, cosa avrebbe detto Edoardo Tavassi su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Praticamente, tra le tante cavolate che si sono detti nel van, c’è anche quella che se Oriana fosse stata un trans, Daniele si sarebbe fatto in****re! Ora se capite bene, altrimenti non traduco nulla”.

C’è poco da “tradurre”, in effetti, e il contenuto è sufficientemente chiaro. Del resto, Alfonso Signorini, nel corso del lungo blocco della puntata dedicato al “Van-gate”, ha ribadito in più di un’occasione che quanto affermato in particolare da Tavassi su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli era “gravissimo”. E lo spoiler di Amedeo Venza sembra confermare quanto raccontato dal conduttore.