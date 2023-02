Antonella Fiordelisi è finita nuovamente nel tritacarne dei social. In particolare, gli utenti di Twitter hanno notato che l’influencer campana ha iniziato ad annotarsi qualcosa su un foglio di carta. Una pratica, quella di prendere appunti, che utilizza anche Nikita Pelizon, di recente accusata da Luca Onestini proprio questo motivo.

L’influencer triestina, però, pare sia affetta da una patologia neurologica degenerativa che le causerebbe la perdita di memoria. Lei stessa lo aveva ammesso alcune settimane fa: “Sai che io non mi ricordo quasi più niente. Infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no, non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote dalla parte mio fratello”.

Gli appunti di Antonella Fiordelisi

Sui social hanno accusato Antonella Fiordelisi di scriversi le cose per poi utilizzarle quando viene attaccata da alcuni membri del clan degli Spartani. In realtà, se si guarda meglio la foto in basso, emerge che la verità è un’altra. Come riportano i colleghi di Novella 2000, infatti, l’ex schermitrice, infatti, non annota quello che succede dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma semplicemente le piace appuntarsi i messaggi “aerei” che sorvolano il loft di Cinecittà, indirizzati a lei o alla ship con Edoardo Donnamaria.