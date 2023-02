Questa sera, giovedì 23 febbraio, andrà in onda alle 21,40 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto sono finiti quattro pezzi da novanta di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonino Spinalbese.

Il risultato dei sondaggi online

Ebbene, stando ad alcuni sondaggi online proposti da diverse testate giornalistiche, ad avere la peggio potrebbe essere a sorpresa la fidanzata di Edoardo Donnamaria, che ha ottenuto il 14 per cento delle preferenze. Al contrario, Micol è stata la più votata con il 47 per cento, seguita da Nikita con il 25 e Antonino con il 15. Ovviamente, non è detto che le percentuali siano realmente queste, e potrebbero variare nel corso delle prossime ore, ma ciò che emerge, ed è un fatto indiscutibile, è che Antonella Fiordelisi, la quale nei primi mesi della sua avventura nella Casa era tra le preferite del pubblico, con il passare del tempo ha perso consensi.

Il tranello di Alfonso Signorini

Lo scorso lunedì, Alfonso Signorini ha teso un tranello ai vipponi. Infatti, il conduttore non ha rivelato ai concorrenti che il televoto di questa sera avrebbe decretato un’eliminazione. Nel pomeriggio del 22 febbraio, però, una persona si è appostata all’esterno della Casa e munita di megafono ha urlato: “Il televoto è per l’eliminazione”. I vipponi presenti in giardino sono rimasti spiazzati, poiché di solito nella puntata del giovedì non si verifica alcuna eliminazione.

L’unico ad accogliere con entusiasmo la notizia è stato Antonino Spinalbese: l’hairstylist desidera ormai da diverso tempo essere eliminato per poter riabbracciare sua figlia Luna Marì.