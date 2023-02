Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono in crisi… di nuovo. La burrascosa relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip, e dopo l’ennesimo litigio avvenuto durante la puntata del 20 febbraio, i due hanno praticamente smesso di parlarsi.

Antonella e Edoardo di nuovo ai ferri corti

Il fatto di appartenere alle due opposte fazioni, Spartani e Persiani, che si sono create tra le mura del loft di Cinecittà, di certo non aiuta il loro rapporto, anzi. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente precipitata quando Antonella si è riavvicinata ad Antonino Spinalbese, con il quale aveva di fatto interrotto i rapporti a causa della gelosia di Edoardo nei confronti dell’hairstylist. Ma adesso la Fiordelisi non sembra aver più intenzione di rispettare i paletti imposti dal suo fidanzato, e negli ultimi due giorni si è spesso confidata con l’ex di Belén Rodriguez, dichiarando di volerlo frequentare anche una volta usciti dalla Casa. Circostanza che, ovviamente, ha fatto infuriare Edoardo.

Lo stesso discorso, però, si può fare anche al contrario. Antonella non vuole che Donnamaria frequenti Micol Incorvaia con la quale, tra l’altro, ha avuto anche una breve relazione. Insomma, entrambi restano fermi sulle loro rispettive posizioni, e nessuno dei due sembra intenzionato a cedere alle richieste dell’altro.

Tra Antonella e Edoardo si inserisce Nicole Murgia?

Intanto, nelle ultime ore i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini non hanno potuto fare a meno di notare una certa intesa tra Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. L’attrice romana e il volto di Forum, complice il fatto di appartenere entrambi al clan degli Spartani, trascorrono tantissimo tempo insieme, e l’affiatamento tra i due appare evidente. La Murgia coccola spesso e volentieri Edoardo, e lui sembra apprezzare le attenzioni della coinquilina. Nicole non ha mai nascosto il suo interesse per Antonino Spinalbese, ma l'hairstylist, seppur attratto dall’ex di Andrea Maestrelli, ha preferito mantenere il freno a mano tirato.

La profonda spaccatura che si è creata tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbe favorire un inserimento di Nicole Murgia?