Lunedì notte, al termine della puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto l’ennesima discussione. L’influencer campana ha rinfacciato al fidanzato di essere “andato da ubriaco con Micol Incorvaia”, aggiungendo anche che la ha “voluto consumare subito, non come al Gf Vip che fa la santarellina”.

"Micol? Ecco cosa mi ha raccontato Edoardo"

Nella giornata di ieri, Antonella c’è cascata nuovamente, e durante alcune confidenze fatte a Sarah Altobello è tornata a passare della relazione tra Edoardo e Micol: “Lui mi ripeteva ‘io con questa persona, anche se l’abbiamo fatto…’. Che poi lui mi ha detto che lei ha voluto andarci subito. Questa cosa me l’ha detta proprio lui sotto le coperte. Perché, mentre eravamo a letto, parlavamo di come lei si stesse comportando nella Casa. Sì, perché lei sembrava tutta una santarellina che con Edoardo Tavassi faceva la tipa che non si lasciava andare e si tratteneva. E invece il mio Edoardo mi ha detto ‘No, ma guarda che con me lei ha subito… appena ci siamo visti’. Allora io gli ho chiesto cosa ci fosse stato nel dettaglio, ma così tanto per sapere. Lui, però, ripeteva che non c’era più nulla”.

Antonella Fiordelisi spara a zero su Giaele De Donà

Inutile sottolineare che le dichiarazioni della Fiordelisi hanno fatto scoppiare l’ennesima polemica sui social. Ma non solo Micol, infatti Antonella, durante il faccia a faccia con Tavassi, ha speso parole tutt’altro che carine nei confronti di Giaele De Donà: “Lei sta con lui e sono sposati. Ma se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi. A voi conviene dire le cose e attaccare le persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo. Ah è sposata e vuole andare con tutti quanti è una cosa normale questo è lo specchio della società. Una che piange per amore, perché sta male per due persone che si amano, è una falsa e vuole fare la vittima. Questo è lo specchio della società per me”.