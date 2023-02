Gli equilibri della Casa del Grande Fratello Vip sono costantemente messi in discussione dai continui scontri dovuti, in particolar modo, alle tensioni tra le due fazioni che sono nate nel loft di Cinecittà (Spartani e Persiani).

Antonino ad Antonella: "Ti devi frenare"

Antonino Spinalbese è a colloquio con Antonella Fiordelisi, e le fa notare che spesso il suo carattere è la causa scatenante di molte tensioni. Tensioni che poi si rivelano essere la causa principale del malessere e della sofferenza dell’influencer campana. “Ti devi frenare”, raccomanda l’hairstylist.

Antonella non è d’accordo, pensa di essere molto cambiata nel suo percorso e di essere riuscita ad essere più riflessiva e meno istintiva. Spinalbese riconosce i miglioramenti fatti dalla coinquilina, e ammette anche che tali miglioramenti siano dovuti al rapporto con Edoardo Donnamaria, che è riuscito a limitare molti atteggiamenti impulsivi dell’ex schermitrice.

Antonino, cercando di farla ragionare, la invita a non cadere alle provocazioni degli altri vipponi: “Non perdi se non rispondi”, dice, consigliandole di ignorare chi è intento ad iniziare una conversazione con lei. La Fiordelisi ascolta con attenzione i consiglio dell’ex di Belén Rodriguez e, riconoscendo di essere molto maturata, lascia intendere di voler continuare a migliorarsi per viversi al meglio il suo percorso all’interno della Casa.

Negli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi si è molto avvicinata ad Antonino Spinalbese dopo diversi mesi in cui il rapporto era diventato freddo a causa della gelosia di Edoardo Donnamaria nei confronti dell'hairstylist ligure al quale, siamo certi, il fatto che la fidanzata si confidi con l'ex di Belén Rodriguez, fa tutt'altro che piacere.