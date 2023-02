Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ancora una volta e per l’ennesima volta, ai ferri corti. Ormai non rappresenta di certo una novità che l’influencer campana e il volto di Forum la vedano, su determinati argomenti, in maniera completamente differente, e tantissime sono state le liti che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la loro relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Donnamaria si sfoga con gli "Spartani"

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria ha deciso di sfogarsi con il suo gruppo di appartenenza, gli “Spartani”, spendendo parole tutt’altro che carine nei confronti della fidanzata: “Io non riesco a fare finta di niente. Ti dico io che voleva fare: voleva fare casino e uscire in puntata, creare le famose dinamiche. In più voleva avere la sicurezza, perché lei ha la necessità di piacere a tutti, che se avesse voluto, anche Antonino ci sarebbe stato. Noi stavamo insieme tutte le sere, mi diceva le cose sotto le coperte. Io la roba della clip che ho visto non la riesco proprio a digerire. Gli ha detto: ‘peccato che te la sei giocata male con me, sennò chissà cosa poteva succedere’. Ma posso accettare una cosa del genere?”.

Edoardo Donnamaria proprio non riesce a superare l’iniziale feeling nato tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Lo speaker radiofonico è gelosissimo dell’hairstylist (senza motivo, peraltro, visto che con l’ex schermitrice non c’è stato nulla), e ogni qualvolta il nome della fidanzata viene associato a quello dell’ex di Belén Rodriguez perde completamente la testa. L’ultima scenata in ordine di tempo risale a due puntata fa, quando venne mostrata una clip in cui Antonella leccava della panna da un cucchiaio che le era stato porto da Antonino. Nulla di male, direte voi. Eppure Donnamaria, anche in quel caso, diede in escandescenze.