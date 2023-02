Nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai Antonella Fiordelisi contro tutti e viceversa. Questa volta, a finire nel mirino dell’influencer campana, sono Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Nei confronti della sorella di Clizia, Antonella ha riservato l’epiteto di “Santarellina”, ma che “L’ha data al primo appuntamento". Sull’imprenditrice, invece, ha avuto qualcosa da ridire sull’amore libero che ne caratterizza il matrimonio con l’imprenditore statunitense Bradford Beck.

Scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi

In virtù delle ultime provazioni della Fiordelisi, Edoardo Tavassi è sbottato e ha preso le difese della fidanzata e dell’amica: “Ma che ca**o ne sai del loro rapporto fuori? Dici minc*iate personali, vai sul personale senza avere dati alla mano”. Antonella ha quindi replicato: “Lei sta con lui, se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi. A voi conviene dire le cose e attaccare persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo. Ah, è sposata e vuole andare a letto con tutti quanti, p una cosa normale? Questo è lo specchio della società. Una che piange per amore, perché sta male per due persone che si amano, è una falsa e vuole fare la vittima”

“Tesoro, te con le lacrime sei andata in Confessionale, subito, ti ho vista. E lo sai perché? Perché volevi fare il Confessionale con le lacrime agli occhi. Questo sei, Antonella”, ha incalzato Tavassi.