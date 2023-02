Nella Casa del Grande Fratello Vip la convivenza diventa ogni giorno più complicata. Da quando hanno fatto il proprio ingresso gli ospiti, le liti e le discussioni si fanno sempre più frequenti, e il clima di tensione ha superato di gran lunga il livello di guardia.

Oriana e Nicole rubano le sigarette di Matteo Diamante

Nelle ultime ore, due membri del clan degli “Spartani”, Oriana Marzoli e Nicole Murgia, si sono rese protagoniste di un gesto che non è passato inosservato all’occhio attento dei telespettatori del reality show di Canale 5. Infischiandosene della presenza delle telecamere, le due “zabette” hanno rubato le sigarette destinate di Matteo Diamante, e pare quest’ultimo sia ancora all’oscuro dell’accaduto.

La “reina” venezuelana è stata accusata in diverse occasioni di non rispettare le regole. Le telecamere l’hanno sorpresa più volte a rubare il vino ai coinquilini, occultandolo nel covo degli “Spartani”, ovvero il mini-van. Questa volta, a finire nel mirino di Oriana, è finito Matteo Diamante. Cercando di non farsi notare dagli altri vipponi, la Marzoli e la Murgia si sono avvicinate alle sigarette dell’ex di Nikita Pelizon per rubargliele. Nessuno le ha fermate e le due hanno potuta agire indisturbate.

Matteo Diamante non era ovviamente presente al momento dell’accaduto. L’ospite non ci ha messo molto a scoprire che le sue sigarette erano scomparse e, durante una conversazione con alcuni coinquilini, si è chiesto per quale motivo gli autori non gliele avessero consegnate. E’ alquanto improbabile che Oriana e Nicole confessino il furto, ma il popolo social si augura che la faccenda venga fuori durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip, e che Alfonso Signorini si decida a prendere provvedimenti contro nei confronti delle due “ladre” di sigarette.