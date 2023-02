L’atteggiamento di Daniele Dal Moro sembra aver infastidito Oriana Marzoli che, turbata, decide di confrontarsi con Giaele De Donà e Micol Incorvaia. La “reina” racconta che, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 20 febbraio, l’imprenditore veneto, non avendo gradito alcuni suoi atteggiamenti, ne ha subito approfittato per darle dei consigli, e l’ha invitata sia a non parlare in spagnolo, ma anche a non assumere determinati comportamenti che potrebbero spingere gli altri a criticarla.

Oriana a colloquio con gli "Spartani"

Pur avendo apprezzato i consigli, Oriana dice di non aver gradito il fatto che, piuttosto che parlarle senza farsi notare dagli altri coinquilini, Daniele ha alzato il tono della voce, dando così ai “Persiani” la soddisfazione di vederli discutere. “Devi trovare il momento giusto per dirmelo, loro non vedono l’ora”, commenta.

Volendo credere nella buona fede di Daniele, Micol prova a farle capire che sicuramente l’ex tronista ha preferito dare priorità ad un argomento che aveva a cuore, piuttosto che dare peso al giudizio della gente: “Lui lo fa per te”. D’accordo con la Incorvaia anche Giaele, che pensa che Dal Moro abbia agito senza malizia: “E’ come se lui volesse aiutarti e migliorarti, non c’è cosa più bella”. Nonostante ciò, comprende il fastidio della Marzoli e la invita a chiarire con lui: “I panni sporchi si lavano in famiglia, su questo ti do ragione”, conclude. “Io con lui non voglio litigare”, ribatte Oriana.

Il parere di Tavassi, Onestini e Nicole

Ad aggiungersi alla conversazione sono anche altri “Spartani”. “Mi ha detto che siamo incompatibili”, racconta la Marzoli. Per alleggerire la situazione, Edoardo Tavassi prova a spiegare quelle che sono state le motivazioni che hanno spinto Daniele a reagire in quel modo: “Lui dopo un po’ si stufa perché non capisci che lo fa per il tuo bene”. A prescindere da questo, però, dice di aver parlato con Dal Moro e racconta di avergli consigliato di non prendere delle decisioni affrettate sulla frequentazione con la Marzoli: “Ognuno di voi tira fuori il meglio di sé, è un dato di fatto. State bene insieme”.

Ad immedesimarsi in Oriana sono Nicole Murgia e Luca Onestini perché, conoscendo i “Persiani”, sanno per certo che non aspettano altro per vederli discutere. La Murgia prova a fare un’analisi della situazione: “Ognuno ha il suo modo di affrontare le cose. Non si può snaturare l’altra persona”.

Dopo l’ennesima incomprensione, Oriana e Daniele riusciranno a chiarire?