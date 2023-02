Nikita Pelizon nella bufera. Nelle ultime ore, la concorrente del Grande Fratello Vip, è al centro delle discussioni sui social. Il motivo? In rete sta circolando un vecchio video dell’influencer triestina (datato ottobre 2020) dal titolo “Covid: verità o menzogna?” pubblicato dalla vippona sul suo canale Youtube “Uragano Nikita”.

In quel periodo, il nostro Paese era alle prese con la seconda ondata del Coronavirus e, dunque, l’Italia si stava preparando ad un nuovo lockdown. A tal proposito, Nikita aveva espresso il suo pensiero sulla vicenda: tra teorie complottistiche e frasi agghiaccianti, il discorso della Pelizon ha scatenato un vero e proprio terremoto, tanto che c’è anche chi chiede che il Grande Fratello prenda provvedimenti.

Le frasi shock sul Covid di Nikita Pelizon

Queste le parole di Nikita che hanno scatenato l’indignazione del web: “Il Covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniera fulminante”. Nel video in questione, la vippona indossava una maglia con la scritta “Concediti di essere felice”, e inizia il suo racconto facendo ascoltare un audio della sorella che le riferiva che tutte le prenotazioni dei treni erano state cancellate, poiché da lì a breve non sarebbe più stato possibile viaggiare. La Pelizon parla preoccupata delle conseguenze che potrebbe avere un nuovo lockdown, e dichiara che il Covid ha avuto anche risvolti positivi: “Molti sono asintomatici, altri sono stati malissimo, ma molti hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada quando in realtà ci sta semplicemente insegnando che dobbiamo essere più uniti come essere umani. Pensiamo un attimo: siamo fatti per la vita eterna? Non credo. Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo che qualcuno possa morire”.

Tantissimi gli utenti sui social sono rimasti sconvolti dalle frasi di Nikita, che pare abbia voluto sminuire una pandemia che ha provocato quasi sette milioni di morti in tutto il mondo.