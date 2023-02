Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 20 febbraio, Sarah Altobello ha incontrato la sorella Giusy che, tra le altre cose, le ha indicato i coinquilini di cui non fidarsi, e tra questi c’è Oriana Marzoli.

Al termine della diretta, le due vippone hanno avuto un confronto. La “reina” ha ricordato alla showgirl pugliese di averle sempre detto in faccia il suo pensiero sul suo comportamento: “Quello che dice tua sorella, te l'ho detto tremila volte, che non prendi mai posizione. Non ti è mai stato detto? Sei una bugiarda. Stai mentendo”.

Alberto De Pisis è intervenuto e ha rimarcato come la stessa Altobello abbia più volte espressamente detto di prendere posizione esclusivamente quando qualcosa la tocca direttamente, in caso contrario preferisce evitare discussioni inutili. “Io non ti ho mai fatto mancare la mia amicizia. Io per te ho sempre avuto quell'occhio di riguardo. E tu lo sai”, ha commentato Sarah rivolgendosi alla Marzoli. La venezuelana, tuttavia, è rimasta sulla sua posizione e ha ribadito le parole dette dalla sorella della Altobello, lei stesse gliele aveva già dette in faccia: “Tua sorella si è dimenticata di dire che dentro il van ho detto che non prendi posizione, ma che comunque ti voglio bene”. Poi ha fatto il gesto dell’ombrello, presumibilmente rivolto alla sorella di Sarah, e ha detto: “Questo non l’ha raccontato”.

Poi la “bebè” ha proseguito: “Hai fatto capire che sei rimasta scioccata, cosa che non capisco perché te l'ho detto tremila volte che non prendi posizione. Devi essere responsabile delle tue parole”. Sarah Altobello ha replicato: “Pensate sempre di avere ragione voi. Sbaglio? No, ti posso dire che per me non sbaglio. Io nelle mie sensazioni non mi sbaglio Oriana”. La Marzoli ha poi rimarcato come ci sia rimasta male quando Sarah è stata eliminata (prima di pescare il biglietto di ritorno e rientrare in Casa): “Io sono rimasta scioccata e, quando sei stata eliminata, sono stata la prima ad avere parole carine nei tuoi confronti, senza sapere che avessi il bigliettino di ritorno”.

La Altobello ha concluso commossa: “Io per te provo bene, ti ascolto, ci sono e non provo astio”.