Ginevra Lamborghini è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, incalzata dai giornalisti, ha parlato ancora una volta di Antonino Spinalbese e della promessa di portarlo a Pomezia.

Ginevra svela i retroscena su Pomezia

“Pomezia è nato da settembre, si stava parlando di metodi di conquista. Dove porti una ragazza a cena fuori, un bel locale, un bel ristorante, regole basiche. E’ facile andare al locale figo di Milano, prova a fare la stessa cosa a Pomezia, dove devi inventarti qualcosa. Quando esce, gli ho detto che dobbiamo andare a Pomezia, gli offro una cena. Glielo chiederò ufficialmente, e se non vuole venire pazienza. L’ho sempre visto com’è realmente, è una persona speciale per me – ha proseguito Ginevra. L’ho conosciuto tre settimane e mi sembra di conoscerlo da un anno. Sono molto orgogliosa del suo percorso”.

Su George Ciupilan e la sua recente dichiarazione di nutrire interesse nei suoi confronti, l’ex vippona ha detto: “Io quel giorno stavo lavorando ad una cosa ed ero presissima. Io e lui ci eravamo sentiti un’ora prima. Poi sono andata a vedere l’intervista e ho detto ‘ma come?’, gli ho fatto due gags. Mi ha fatto molto ridere”.

Ginevra Lamborghini parteggia per i Persiani

Ginevra, in merito alle due opposte fazioni che si sono create all’interno della Casa, parteggia apertamente per i “Persiani”: Sono totalmente team Persiani. Sono contentissima che Sarah sia rientrata. Nell’altro gruppo sono dei ‘pecoroni’, sono un gregge. Invece i Persian conservano la propria individualità, come Nikita che non va d’accordo con Antonino. Nell’essere diversi si riesce a stare insieme. Luca Onestini non mi piace. Non è l’anti Antonino, quello è Edoardo. Lui è l’alter ego maschile di Oriana. E’ aggressivo, spocchioso, si è posto con superficialità nei miei confronti. Appena entrata mi ha chiesto ‘Tu chi ti sei fatta a Bologna?’, elencando dei suoi amici”.

La bomba su Edoardo Tavassi

Infine, Ginevra Lamborghini ha sganciato la bomba su Edoardo Tavassi: “Tavassi è un boss, non un leader. E’ un gran stratega. La prima cosa che mi ha chiesto appena rientrata nella Casa è stata: ‘Ma fuori funziona la coppia tra me e Micol?’. E’ molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo”.