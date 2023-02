Nella Casa del Grande Fratello Vip, allo scoccare della mezzanotte, si respira finalmente un’atmosfera allegra e gioiosa per festeggiare il compleanno di Nicole Murgia.

Chiamata in Confessionale, i coinquilini approfittano dell’assenza dell’attrice romana per organizzarle una sorpresa con palloncini, trombette e cartelloni di auguri. E’ tutto pronto, e una volta raggiunto il cortiletto, la Murgia viene travolta dal calore e dall’affetto dei suoi compagni, che si uniscono a lei in un affettuoso abbraccio.

Il lento tra Nicole Murgia e Antonino Spinalbese

Ma come per ogni festa che si rispetti non tardano ad arrivare anche le sorprese, e i vipponi, invitandola a mettersi al centro della stanza, la circondano in un abbraccio. A raggiungerla l’uomo della Casa verso il quale Nicole non ha mani nascosto di provare una forte attrazione: Antonino Spinalbese che, prendendola per mano, la invita a ballare un lento.

La Murgia è visibilmente emozionata e ringrazia tutti i coinquilini per la sorpresa organizzata: “Grazie a tutti voi che nonostante le divergenze siete qui con me, vi voglio bene e sono super contenta di festeggiare questo compleanno con voi. Grazie perché siete casa”. Nicole fa il suo discorso guardando ogni vippone negli occhi e mostrando la sua gratitudine per il tempo che le hanno dedicato.