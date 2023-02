E’ arrivato il momento della resa dei conti tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi. La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 20 febbraio, ha sparigliato le carte, smuovendo molti rapporti all’interno della Casa. Proprio alla luce di quanto accaduto, Antonella e Tavassi si ritrovano faccia a faccia per discutere del loro complicatissimo rapporto dopo settimane contraddistinte da astio e indifferenza.

Da una parte la Fiordelisi spiega di aver preso le distanze sia da lui che da Micol Incorvaia, smettendo di criticare la loro relazione. Al contrario, gli Incorvassi avrebbero continuato a mettere i bastoni tra le ruote nel suo rapporto con Edoardo Donnamaria, provocando le continue discussioni tra lei e il suo fidanzato. “Noi abbiamo litigato quando c’eravate di mezzo voi”, tuona l’influencer campana, attribuendo agli “Spartani” la causa dei loro problemi sentimentali. Dal canto suo, Tavassi spiega di non aver mai spinto il suo amico a lasciarla, ma di avergli sempre consigliato di fare ciò che lo faceva stare bene. “Quando voi due litigate lui sta male e noi lo consoliamo”, dice il fratello di Guendalina.

Di fronte alle accuse di Antonella che lo rimprovera di aver sempre parlato male di lei, Tavassi ribatte: “Se io vedo una cosa che per me è scorretta, non è parlare male di te, è una constatazione”. Tra accuse reciproche e vecchie incomprensioni la questione è abbastanza chiara: Antonella non riesce a tollerare che gli amici di Donnamaria critichino il suo comportamento, mentre Tavassi è convinto che l’ex schermitrice faccio di tutto ai fini del gioco.

“Tu metti il Grande Fratello al primo posto”, dice il “capo” degli “Spartani”, accusando la Fiordelisi di essere disposta anche a mettere in difficoltà la persona che dice di amare pur di apparire e di rubare la scena: “Tutto quello che tu fai è per apparire in puntata”.

I due vipponi ripercorrono anche il loro complicato rapporto. Se inizialmente andavano d’accordo, da un po’ di tempo a questa parte i due sembrano più distanti che mai. “Se tu non fossi stato con Micol a quest0ira saremmo stati migliori amici. Inizialmente mi hai detto delle belle cose e poi hai improvvisamente cambiato idea", dice Antonella. Al contrario, Tavassi continua a criticare la coinquilina per i suoi modi, secondo lui costruiti e irrispettosi. “Voi fate di tutto per mettermi in cattiva luce”, sbotta la Fiordelisi, ma Tavassi ha subito la risposta pronta: “Tu sei bravissima a metterti in cattiva luce da sola”.

Insomma, il confronto tra i due vipponi non sembra essere servito ad accorciare le distanze tra loro.