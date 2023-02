Il Grande Fratello Vip si avvia al rush finale. Dopo mesi di convivenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, i vipponi iniziano a dare i primi segni di insofferenza.

La gara sta entrando nella sua fase cruciale, la competizione sale, e c’è chi cerca di guadagnare punti con commenti più o meno taglienti. Nel loft di Cinecittà è iniziata una guerra senza quartiere, e la Casa è divisa in due opposte fazioni (Spartani e Persiani), e nelle ultime ore sono stati colpiti anche gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Luca Onestini e Oriana Marzoli contro gli autori

Tra i più critici ci sono Luca Onestini e Oriana Marzoli, che hanno puntato l’indice contro la produzione. Secondo i due “Spartani”, infatti, ci sarebbe poca equità, e il montaggio delle registrazioni sarebbe fatto ad arte per favorire alcuni concorrenti a discapito di altri. “Forse è che… è diventata tutta una fagiolata. Bisogna sparare a zero su tutti, tenere tutto in equilibrio, bastonare più o meno a caso, aiutare chi è in difficoltà, e gli altri vengono massacrati. Poi c’è gente che non lo guarda e vede solo quei pezzettini e commenti”, commenta Onestini.

Anche Oriana condivide il pensiero del suo alleato più fedele e inchioda gli autori del programma: “E’ palese che sono in difficoltà e hanno bisogno dell’aiuto in studio. Ultimamente sbagliavano ogni cosa che facevano e la gente da casa se ne accorgeva”.

Le parole di Luca Onestini e Oriana Marzoli hanno sollevato un enorme polverone, tanto che in molti ipotizzano che il Grande Fratello possa prendere provvedimenti nei loro confronti.