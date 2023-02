La puntata del Grande Fratello Vip del 20 febbraio ha di fatto “ufficializzato” quello che i telespettatori del reality show di Canale 5 già sapevano da tempo: la Casa è divisa in due opposte fazioni.

La Casa del Gf Vip spaccata in due

Alfonso Signorini ha deciso di sancire questa frattura intestina chiamando tutti i concorrenti a schierarsi dall’una o dall’altra parte. Dopo alcune titubanze iniziali, la linea up dei due schieramenti è stata definita in maniera chiara. A scegliere il clan degli Spartani, quello con più membri tra le sue file, sono stati Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria, Ivana Mrazova, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro. Opposti a loro ci sono i Persiani con Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Matteo Diamante, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni.

La spaccatura in Casa è ormai evidente, e le due fazioni hanno anche i rispettivi quartier generale: gli Spartani si riuniscono in cortiletto, mentre i Persiani in giardino. La netta divisione tra i due gruppi continua a generare tensione tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e tra un sorvolo di un aereo e l’altro, i Persiani, avendo notato un atteggiamento piuttosto sfuggente da parte degli Spartani, finiscono per commentare l’attuale situazione che si è venuta a creare.

I commenti dei Persiani sulla situazione in Casa

Secondo Davide Donadei, alcuni coinquilini non fanno altro che prendere le distanze da lui solo perché continua a trascorrere la maggior parte del tempo con altre persone non appartenenti a quello specifico gruppo: “Quando sono entrato io non era così”, afferma amareggiato l’ex tronista. D’accordo con lui anche Antonella Fiordelisi, la quale pensa che gli Spartani si stiano comportando in modo scorretto. Ad intervenire sulla questione è anche Nikita Pelizon che, per sottolineare le scorrettezze degli Spartani, riporta alcune frecciatine e frasi spiacevoli che i vipponi hanno rivolto a determinati comportamenti dei Persiani proprio per creare ulteriori tensioni. “Lo fanno per mettere zizzania”, commenta l’ex schermitrice.

Con il passare dei giorni la situazione all’interno della Casa inizia a farsi sempre più complicata, e la convivenza tra i due gruppi rischia di sfociare in una vera e propria battaglia senza quartiere.