Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono senza dubbio la coppia più affiatata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo alcune incomprensioni iniziali, i due vipponi hanno raggiunto un perfetto equilibrio per la gioia dei loro fan, gli Incorvassi. Nella giornata di ieri, Micol si è confidata con Nicole Murgia e ha parlato proprio del forte sentimento che la lega ad Edoardo.

Le parole di Nicole Murgia sul matrimonio

L’attrice ha rivelato alla coinquilina di credere fortemente nel matrimonio: “Io ci ho sempre creduto tanto, per me al di là di come ti senti felice quel giorno, perché è tutto su di te. Però, quando sto là io ci credevo veramente a quella roba. Ma ci credo ancora oggi in parte, che possa trovare una persona che mi sia affianco, che mi tutela. D’altra parte, però, perdi quella cosa del per sempre, tu dici forse il per sempre non esiste. Fa parte della vita, fa parte del sentimento. Penso sia troppo vincolante non vivere una passione senza dargli un’etichetta, non è che uno deve definire un rapporto in qualche modo, ma lasciarsi andare all’emozione, senza farsi troppo domande o avere paura. Tanto non puoi controllare sia che vada bene sia che vada male, tu puoi contribuire ad essere felice e a far stare bene l’altra persona”.

Micol si sbottona sulla relazione con Tavassi

Micol ha rivelato di avere timore di lasciarsi andare, ma alla fine ci è riuscita: “Io infatti con questa consapevolezza mi sono lasciata andare. All’inizio la vivevo male, rendevo tutto più difficile proprio per questa paura che avevo. Ad oggi sono felicissima di essermi lasciata andare, arriva la sera e sono felice. Con tutto che qui dentro non è che sia proprio il Carnevale di Rio, però tirando le somme, se penso alle belle persone che ho conosciuto, all’esperienza pazzesca e unica che sto vivendo, al fatto che sto provando delle cose veramente forti per una persona… Per la prima volta non trovo difetti in una persona, e stimarla così tanto e sentire anche supporto da quella parte, e sapere anche di riuscire io a darglielo, per me è una cosa che mi riempie il cuore”.