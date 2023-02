Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello. La faida intestina tra Spartani e Persiani ha generato un clima pesantissimo tra le mura del loft di Cinecittà, e le cose non possono che peggiorare. A ciò si aggiunge che, nelle ultime ore, Antonino Spinalbese si sarebbe reso protagonista di un gesto che potrebbe costargli l’estromissione dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’hairstylist, che lo scorso dicembre si è assentato per sottoporsi ad un intervento chirurgico, è poi rientrato dopo due settimane, e avrebbe rivelato ai coinquilini cosa accadeva fuori dalla Casa. Un punto centrale del regolamento è proprio questo: chi esce e poi rientra, oppure chi fa il suo ingresso in un secondo momento, non può assolutamente rivelare cosa accade nel mondo reale.

Antonella Fiordelisi mette nei guai Antonino Spinalbese

Antonino, però, avrebbe violato questa regola specifica, e a fare la “spia”, forse involontariamente, sarebbe stata Antonella Fiordelisi. Spinalbese, infatti, le avrebbe detto le preferenze del pubblico sui vipponi in gara. Mentre l'ex schermitrice parlava con Sarah Altobello di Micol Incorvaia ha detto: “Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”.

Ricordiamo che nella puntata di domani, giovedì 23 febbraio, i concorrenti in nomination sono Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e la stessa Micol Incorvaia, e uno di loro dovrà lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti o deciderà di soprassedere?