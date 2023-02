Antonino Spinalbese ad un passo dall’eliminazione. L’hairstylist, stando ai sondaggi sul web, è il nome più accreditato a lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. Una circostanza che, se si concretizzasse, lo renderebbe estremamente felice, visto che nelle ultime settimane ha palesato in più di un’occasione la volontà di uscire per riabbracciare finalmente la figlia Luna Marì, che non vede ormai dallo scorso 19 settembre, data del suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Urla fuori dalla Casa: "Il televoto è per l'eliminazione". La reazione di Antonino

Nella giornata di ieri, si sono udite nuove urla provenire dall’esterno della Casa che di fatto hanno informato i vipponi che l’esito del televoto sancirà un’eliminazione: “Il televoto di giovedì è per l’eliminazione!”. Antonino, dopo esserne venuto a conoscenza, e convinto di uscire, ha accolto la notizia con entusiasmo e felicità. L’ex di Belén Rodriguez è al televoto con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia e, nella puntata di questa sera, giovedì 23 febbraio, uno di loro dovrà abbandonare per sempre la Casa.

Ginevra Lamborghini aspetta Antonino Spinalbese

Spinalbese, oltre a riabbracciare la piccola Luna Marì e i suoi familiari, si ricongiungerà anche con Ginevra Lamborghini. L’ereditiera lo aspetta fuori così come raccontato in un’intervista a Casa Chi: “Volete sapere di Pomezia? L’idea è nata a settembre, si stava parlando di metodi di conquista. Dove porti una ragazza a cena fuori, un bel locale, un bel ristorante, regole basiche. E’ facile andare al locale figo di Milano, prova a fare la stessa cosa a Pomezia, dove devi inventarti qualcosa. Quando esce, gli ho detto che dobbiamo andare a Pomezia, gli offro una cena. Glielo chiederò ufficialmente, e se non vuole venire pazienza. L’ho sempre visto com’è realmente, è una persona speciale per me – ha proseguito Ginevra. L’ho conosciuto tre settimane e mi sembra di conoscerlo da un anno. Sono molto orgogliosa del suo percorso”.