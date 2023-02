Nella Casa del Grande Fratello Vip, il compleanno di Andrea Maestrelli ha riacceso la miccia tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La modella si è risentita per le battute scherzose dell’hairstylist in merito al tema scelto per la festa dedicata all’ex calciatore. Magliette da calcio, palloni, una tovaglia che riproduce un campo da gioco: dettagli banali, spiega Antonino ad Antonella Fiordelisi e Davide Donadei. Giaele, però, non ha affatto colto l’umorismo, decifrandolo invece come un pretesto per discutere. E a nulla sono valsi gli interventi di Milena Miconi e Andrea per spiegare l’accaduto.

Antonino Spinalbese spara a zero su Giaele De Donà

Spinalbese si dice stanco di questo atteggiamento perpetuato dalla coinquilina: “Ormai ho imparato a non litigare. Cerchiamo sempre un pretesto per farlo”. Il discorso di Antonino si sofferma nel dettaglio sui comportamenti della De Donà, dal momento che al gruppo si aggiunge Nicole Murgia per difendere l’amica. L’ex di Belén Rodriguez ribadisce di aver fatto soltanto una battuta, e che Giaele cerca solo un pretesto per litigare.

Nicole prende le difese di Giaele

“Non si può dire che questa roba non la faccia stare male”, afferma Nicole, ricordando che dopo gli ultimi battibecchi Giaele ha sofferto molto la distanza da Antonino, ma quest’ultimo si dice stufo: “Mi ha dato del calcolatore”. Spinalbese spiega che più volte ha perdonato Giaele e che le è sempre stato vicino. Ha sempre atteso che si calmasse, schivato provocazioni, ma adesso non ne può più: “Sai quante me ne ha dette Giaele? Con tutta la cattiveria. Non ce le siamo dette a casa nostra, ma con microfoni e telecamere”. Poi Antonino confida di non riuscire più ad ascoltare la versione di Giaele, secondo la quale avrebbe messo a rischio il suo matrimonio per lui. L’hairstylist pensa che la vippona ci abbia marciato sopra e forse le fa comodo litigare con lui.

“Non pensare che le possa calcolare il fatto di litigare con te perché le possa fare comodo”, interviene la Murgia, ma Antonino non sente ragioni. La frattura nel rapporto con la De Donà sembra insanabile e nemmeno l’eventualità di uscire placa il rancore del concorrente.