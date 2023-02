Questa sera, giovedì 23 febbraio, alle ore 21,40, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e dalla portavoce del sentiment social, Giulia Salemi, si avvia alle battute finali. Si tratta dell’edizione più lunga nella storia del programma, iniziata lo scorso 19 settembre e che si concluderà il prossimo 3 aprile.

Televoto: testa a testa tra Antonella e Antonino

Questa sera un concorrente dovrà abbandonare per sempre la Casa. E i nomi dei vipponi al televoto sono pesantissimi: Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Stando ai sondaggi sul web, è in corso un serratissimo testa a testa tra l’influencer campana e l’ex di Belén Rodriguez, con quest’ultimo che, però, ha ottenuto, anche per pochissimo, la percentuale più bassa.

Gf Vip, in arrivo provvedimenti contro alcuni vipponi?

Ma attenzione: sui social circolano con insistenza voci secondo cui il televoto di questa sera potrebbe essere annullato. Il motivo? Si starebbero profilando all’orizzonte provvedimenti nei confronti di alcuni vipponi, e chissà che non ci scappi addirittura un’espulsione. Ieri, infatti, lo staff di Nikita Pelizon ha diffidato Oriana Marzoli e Luca Onestini, chiedendo che i due concorrenti moderino i termini nei confronti dell’influencer triestina. E’ ipotizzabile che questa sera Alfonso Signorini chieda un confronto a tre, al termine del quale potrebbero essere assunti decisioni drastiche.

Donnalisi: game over?

Intanto, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno vivendo una nuova crisi. L’ex schermitrice non riesce proprio ad accettare che il fidanzato o, visti gli ultimi sviluppi, ex fidanzato, continui ad essere amici degli Spartani. Dopo la litigata avvenuta durante la puntata del 20 febbraio, i Donnalisi praticamente non si parlano e non hanno più alcun tipo di rapporto, tanto che Antonella ha chiaramente detto di non stare più insieme ad Edoardo.

Milena Miconi riceverà finalmente una sorpresa dalla figlia Sofia per trasmetterle tutto il supporto della famiglia e degli amici.