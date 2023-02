Terminati i festeggiamenti per il compleanno di Andrea Maestrelli, la Casa del Grande Fratello Vip torna nuovamente a dividersi in due gruppo e, in sala da pranzo, alcuni Persiani scambiano alcune riflessioni su come stiano andando le relazioni nel loft di Cinecittà.

Antonella: "Io e Edoardo non stiamo più insieme"

Antonella Fiordelisi, sfogandosi con i suoi alleati, torna a parlare del suo rapporto con Edoardo Donnamaria: “Adesso che non sto più con lui avrò meno problemi”, dice mostrandosi molto risentita e additando l’ormai ex fidanzato di essere la causa dei suoi malumori. L’influencer campana, inoltre, accusa gli Spartani di parlare alle spalle, e si dice curiosa di sapere cosa possano dire visto il distacco con lo speker radiofonico: “Se lui sta con queste persone, io sto male”, dice indispettita la Fiordelisi.

Davide Donadei, che l’ha ascolta con attenzione, è sicuro del fatto che Antonella tornerà con Edoardo, ma che poi torneranno nuovamente a discutere: “E’ come un cane che si morde la coda”, dice l’ex tronista. L’ex schermitrice non condivide, e questa volta si dice sicura del fatto di aver messo un punto alla sua storia con Edoardo, e di non accettare il fatto che lui, dal suo punto di vista, metta al primo posto gli amici piuttosto che lei: “Questo non è amore”, conclude dispiaciuta.

I Donnalisi continuano a vivere un rapporto decisamente altalenante: è la fine definitiva della relazione o riusciranno a fare pace?