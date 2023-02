Ginevra Lamborghini minacciata di morte. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, squalificata a seguito di una frase infelice su Marco Bellavia, continua a essere presente in studio durante le puntate.

L’ereditiera, però, non si è ritrovata a commentare gli eventi solo all’interno degli studi del Gf Vip, bensì anche in altre sedi. Ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, si è lasciata andare ad alcune considerazioni in merito ai vipponi in gara. In particolare, ha ammesso di non gradire la coppia composta da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, trovandola costruita. Stessa considerazione anche per Luca Onestini.

Ginevra Lamborghini: "Ho ricevuto minacce di morte"

Dopo queste dichiarazioni, Ginevra si è ritrovata sommersa di messaggi sui social contenenti addirittura minacce di morte. Lo ha raccontata lei stessa nelle ultime ore: “Ragazzi, devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla fashion week di Milano per dire una cosa molto importante. A seguito di dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi, dichiarazioni su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere, opinabile, su cui si può essere o meno d’accordo, sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo. Ve ne riporterò una, ma è una delle tante purtroppo. E dire che una è abbastanza per rendere l’idea. Io non mi permetto di giudicare la persona, non lo farò mai. Ho giudicato, anzi neanche giudicato, ho espresso una mia opinione sul giocatore. Non sono arrivata ad offendere sul personale. Dobbiamo una attimo tornare nei ranghi”.