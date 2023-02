Attilio Romita, eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso della trentaquattresima puntata, è tornato a parlare della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, non risparmiando parole al vetriolo nei confronti di alcuni suoi ex coinquilini.

Attilio Romita demolisce quatro vipponi

Ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, l’ex anchorman del Tg1, ha svelato quali sono secondo lui i concorrenti più falsi di questa edizione: “Salvo Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Onestini. Con Luca abbiamo fatto insieme l’isolamento per il Covid e lo trovo una persona moralmente pulita e buona. Come sono gli altri? Ti faccio i nomi dei cattivi: Edoardo Donnamaria è il peggiore di tutti; Giaele De Donà, la cui falsità va oltre ogni limite che io possa concepire; Micol Incorvaia non mi piace perché era entrata con umiltà, ma da quanto è fidanzata con Edoardo Tavassi, il grande capo, ha perso la testa, e adesso si sente come la Regina Elisabetta".