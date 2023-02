Oriana Marzoli è una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana, all’inizio della sua avventura nel loft di Cinecittà, è finita sotto ai riflettori per la liaison, finita poi malissimo, con Antonino Spinalbese. Poi ha rivolto le sue attenzioni a Luca Onestini, che è diventato uno dei suoi più fedeli alleati, per poi iniziare una complicata relazione con Daniele Dal Moro. Tra alti e tantissimi bassi, la “reina” e l’imprenditore veneto sembrano aver trovato il proprio equilibrio, e la loro conoscenza adesso prosegue a gonfie vele.

Ma non è stata esclusivamente il rapporto con gli uomini della Casa a caratterizzare il percorso di Oriana nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, la “bebe” si è contraddistinta anche per la sua esuberanza che l’ha portata spesso a scontrarsi con Antonella Fiordelisi, sua acerrima nemica, e per i suoi atteggiamenti spesso sopra le righe. Ma è proprio per questo che il pubblico la ama, tanto da votarla come preferita a discapito proprio dell’influencer campana e Nikita Pelizon.

Una bambina si traveste da Oriana Marzoli

Oriana è talmente amata che una bambina, in occasione del Carnevale, ha deciso di travestirsi da lei, e la mini Oriana Marzoli somiglia tanto all’originale. Basta guardare l’outfit scelto per l’occasione, lo stesso che spesso vediamo indossare alla concorrente del Gf Vip: coda lunga e immancabili occhiali da sole.