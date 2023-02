Antonino Spinalbese è l’eliminato della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip. L’hairstylist esce sconfitto dal televoto con Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, e dopo il verdetto annunciato da Alfonso Signorini si concede all’entusiasmo al pensiero di poter finalmente riabbracciare la piccola Luna Marì dopo ben cinque mesi trascorsi tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

"Ho sempre saputo che nel mondo della comunicazione è più forte la televisione, come prima lo erano la radio e prima ancora i giornali - spiega Antonino prima di lasciare definitivamente il loft di Cinecittà -. Qui dentro ho capito che il mio mezzo della comunicazione più forte, che non avevo mai usato, è stata la mia parola. E qui sono riuscito a tirarlo fuori”.

Anche Signorini ci tiene ad esaltare il percorso di Antonino, capace di farsi conoscere in maniera “onorevole”. L’ultima emozione della sua avventura nel reality è l’incontro in cortiletto con Ginevra Lamborghini, con la quale era nata una promettente intesa bruscamente interrotta dalla squalifica dell’ereditiera per le note vicende legate al Marco Bellavia gate.

“Ti comunico che Ginevra è single, quindi puoi andare a Pomezia”, annuncia il conduttore, che sul finire della puntata accoglie in studio Spinalbese. Qui Antonino viene nuovamente raggiunto dalla Lamborghini e tra i due scatta un bacio appassionato che ha fatto sognare i GinTonic, fan della ship, che vorrebbero vederli formare una nuova coppia.

Adesso, Antonino e Ginevra potranno approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, e se son rose, fioriranno...