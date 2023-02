La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 23 febbraio, è stata senza dubbio una delle più movimentate di questa edizioni. Quattro vipponi, infatti, hanno ricevuto un provvedimento disciplinare per aver violato il regolamento del reality show di Canale 5. Si tratta di Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia i quali, durante la scorsa notte, hanno staccato il microfono ambientale posizionato nel van e si sono lasciati andare a commenti tutt’altro carini nei confronti, in particolare, di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ma non solo.

Donnamaria fa il nome di un vippone che ha avuto contatti con l'esterno

Donnamaria, infatti, ha ammesso di aver avuto contatti con l’esterno quando, in occasione delle elezioni, ha lasciato momentaneamente la Casa per andare a votare nel seggio di appartenenza, e proprio in quella circostanza ha incontrato i suoi genitori. Al termine della puntata, inoltre, lo speaker radiofonico romano ha fatto il nome di un altro concorrente che lo scorso dicembre avrebbe avuto contatti con l’esterno, ma che tuttavia non ha subito alcuna sanzione.

Il vippone in questione è Antonino Spinalbese, che si è assentato per due settimane per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Proprio in quell’occasione, l’hairstylist avrebbe avuto contatti con l’esterno: “Sappiamo tutti che sono state riferite cose molto più importanti. Antonino è stato il primo che aveva il telefono, però mica è andato a televoto diretto. Chissà che gli hanno detto, è entrato e sapeva tutto. Me l’ha detto Antonella anche”.

Edoardo Donnamaria è finito d’ufficio al televoto insieme a Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia, mentre Spinalbese, uscito sconfitto dal televoto, ha lasciato per sempre la Casa più spiata d’Italia.