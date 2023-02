Terminata la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 23 febbraio, ripartono le scintille tra Antonella Fiordelisi e le Spartane. L’influencer campana è intenta a bere e mangiare, mentre Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli scoppiano a ridere vedendo la loro coinquilina muovere la sua coda.

Antonella Fiordelisi contro le Spartane

Le risa di scherno portano Antonella ad inveire: “Ma secondo voi, mi fate paura tutte e tre insieme?”. Di qui le risate aumentano, ma Micol preferisce allontanarsi: “Mi allontano e mi dissocio”: Giaele, invece, ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa dopo le accuse della Fiordelisi durante la puntata, la quale sosteneva che la concorrente le avesse confermato di vivere un matrimonio di interesse: “Almeno noi non ci inventiamo dei messaggi che nemmeno esistono”, accusa la vippona.

Volano coltelli tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

“Ti dà fastidio se ridiamo?”, chiede Oriana, e da qui nasce un primo screzio proprio tra la “reina” e l’ex schermitrice. La prima accusa la seconda di copiarla, definendola “Coda 2.0”. Antonella riparte all’attacco affermando di ignorarle e di non mettersi a ridere in gruppo, cercando costantemente una lite. Ma la vera discussione è tra la Fiordelisi e l’Incorvaia: “Tu cosa centravi?”, le chiede Micol, ma Antonella invita la coinquilina a non infierire sugli altri e di pensare ai propri errori: “E’ stata una puntata pesante per te, quindi ti conviene non ridere”.

“Stai accusando ingiustamente, io non mi sono messa a ridere”, si difende la fidanzata di Edoardo Tavassi, ma la Fiordelisi sottolinea che la sorella di Clizia ha forse bisogno del suo ragazzo per avere una personalità. Il botta e risposta continua incessante, fino a quando Edoardo Donnamaria cerca di separare le due concorrenti. Anche Sarah Altobello e Matteo Diamante cercano di placare Antonella invitandola a non cadere nelle provocazioni.