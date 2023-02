Sono ore di fuoco quelle che sono seguite alla puntata del Grande Fratello Vip del 23 febbraio. La nomination ricevuta da Daniele Dal Moro, ha portato Antonella Fiordelisi ad affrontarlo. L’amicizia che era nata tra i due si è totalmente sgretolata dopo l’ingresso nella Casa di Martina Nasoni.

L’ex tronista su alcune cose non sembra transigere, e nel sentir dire all’influencer campana che Martina è delusa da lui, gli ha fatto perdere completamente le staffe. Daniele, infatti, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni e ha smentito la versione di Antonella.

Daniele Dal Moro e il retroscena su Temptation Island

Innanzitutto, Dal Moro ha dichiarato che non è assolutamente vero il fatto che lui abbia fatto saltare i progetti lavorativi della Nasoni. Pare, inoltre, che Daniele e Martina siano stati contattati per partecipare a Temptation Island, ma lui avrebbe stroncato la possibilità sul nascere. “L’unica cosa saltata è Temptation Island. Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto ‘Guardate che Martina non è ma mia ragazza, io non faccio queste cose qui in coppia”.

Non appena ha menzionato il reality dei sentimenti, Dal Moro ha ricevuto un richiamo da parte di un autore. Una voce fuori campo, infatti, ha fatto presente all’ex tronista che non è il caso di menzionare altre trasmissioni. A sua difesa, Daniele ha detto: “Sì, lo so che non dove parlare di altri programmi. Però Martina mi ha tirato in mezzo a questa cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?”.