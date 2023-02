La nuova crisi nel rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra aver fiaccato definitivamente le resistenze della modella venezuelana. La “reina” ha provato ad avere un confronto con l’imprenditore veneto, ma quest’ultimo l’ha brutalmente respinta dicendole che avrebbero parlato durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera.

Seduta in giardino, Oriana viene raggiunta da Luca Onestini e Nicole Murgia, i quali chiedono all’amica cosa le frulli per la testa. “Non lo so, ho tanti pensieri”, risponde la vippona: “Forse tutto va in loop, tutto andava bene quando a me non andava molto con lui, e adesso invece…”.

Oriana su Daniele: "E' sensibile con gli altri, non con me"

Il rapporto tra la Marzoli e Daniele resta ancora in fase di stallo. “Ero convinta che parlasse con te”, dice la Murgia, poco ottimista sul fatto che gli Oriele possano fare pace. “La sensibilità ce l’ha con gli altri, non con me. Sono troppo dura”, lamenta Oriana, che non riesce a digerire l’allontanamento dell’ex tronista. Più di ogni altra cosa la “bebe”, però, è infastidita dal fatto che i suoi sentimenti, la sua tristezza e le sue esigenze passino sempre in secondo piano.

“Succede sempre nella mia vita”, dice arrabbiata. Oriana non tollera più di risultare sempre fredda e distaccata, e mai per quella capita: “Mi dà fastidio, mi dico sempre perché a me no?”. “Perché ti vedono sempre forte”, sottolinea Nicole, comprendendo il discorso che fa l’amica. La venezuelana, in ogni caso, non sembra avere molta voglia di chiacchierare, e si dice molto stanca.